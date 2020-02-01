Kar yağışıyla birlikte ekipler sahaya indi

Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası harekete geçti. Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve kaldırımların temizliği için kullanılacak tüm iş makineleriyle saha indi.

Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki karları temizlemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalarını başlatan Bayburt Belediyesi, sorunsuz bir ulaşım imkanı sağlamak için cadde ve sokakları kardan arındırıyor. Zabıta ekipleri sürücü bilgilendirirken, karla mücadele ekipleri de cadde ve sokakların temizliğini yapıyor. Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için özverili bir çalışma sergiliyor.

Ana arterlerde tuzlama çalışması yapılıyor

Ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken bir yandan da şehir içi araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Fen İşleri Müdürlüğünce tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle ana arterlerde yoğunlaşan tuzlama çalışmasıyla buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçiliyor.

Kaynak: İHA