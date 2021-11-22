Black Friday ilk olarak ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulamaya geçirilen bir indirim kampanyası dönemidir. Son senelerde Türkiye'de de bu indirim kampanyası uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki milyonlarca vatandaş Black Friday indirim günlerine ilgi göstermektedir. Peki bu Kara Cuma döneminde hangi sitede hangi kampanyalar yer almaktadır. İşte Kara Cuma indirimleri! Trendyol, Hepsiburada, Amazon, GittiGidiyor ve diğer sitelerdeki kara cuma kampanyaları neler? İşte detaylar...

TRENDYOL EFSANE GÜNLER NE ZAMAN?

Black Friday indirimlerini bekleyen alışveriş tutkunları bu yıl da soluğu Trendyol'da alıyor. Yeni bir cep telefonu almak isteyenler teknoloji indirimlerine, kedi ve köpeklerine mama almak isteyenler pet shop ürünlerine, kış ayları için mont almak isteyenler ise giyim ürünlerine gelecek indirimlere dikkat kesilmiş durumda.

Trendyol Kara Cuma kapsamındaki indirimlerini Efsane Günler olarak tanımladı. Trendyol Efsane Günler kapsamındaki indirimler 23 Kasım 2021 tarihinde saat 00.00'da başlayacak. İndirim 26 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar devam edecek. Black Friday indirimleri boyunca cep telefonundan tablete, beyaz eşyadan mobilyaya, kıyafetten bisiklete yüzbinlerce ürün Trendyol indirimlerinde müşterilere sunulacak.

HEPSİBURADA EFSANE CUMA NEDİR?

Efsane Cuma kampanyasının temeli Black Friday’e dayanır. Black Friday ise Amerika’da Şükran Günü’nden sonraki ilk cumadır. Bu günde mağazalarda büyük indirimler gerçekleşir. Hepsiburada’da Kara Cuma kampanyası Efsane Cuma olarak geçmektedir.

Efsane Cuma kampanyasında birçok farklı kategoride ürün, daha indirimli fiyatlarla satışa sunulur. Giyim, kozmetik, teknoloji ve daha pek çok alanda ihtiyaç duyduğunuz ürünleri almak için çok uygun bir zamandır. Yüzde 70’lere varan indirim fırsatları ile oldukça kârlı bir alışveriş yapabilirsiniz.

Hepsiburada Efsane Cuma etkinliği 21-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birçok e-ticaret sitesinin bir hafta süresince indirim yapması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş bu dönemde yapılacak indirim fırsatlarından yararlanmak istiyorlar.

AMAZON GÜLÜMSETEN CUMA FIRSATLARI

Amazon Türkiye Kara Cuma kampanyasını Gülümseten Cuma Fırsatları olarak duyurdu. 14 Kasım'da başlayan indirimler 29 Kasım tarihine kadar devam edecek. Gülümseten Cuma Fırsatları süresince müşterilere geniş bir ürün yelpazesi, yüzde 60'a varan indirimler ve birçok avantaj sunulacak. Binlerce üründe uygun fiyatlar, ücretsiz ve hızlı kargo seçenekleri bulunacak.

GİTTİGİDİYOR SÜPER CUMA

GittiGidiyor Kara Cuma kapsamındaki kampanyasını geleneksel "Süper Cuma" olarak duyurdu. "Süper Cuma" kampanyası 25 Kasım saat 12.00'den 26 Kasım 23.59'a kadar sürecek. Cep telefonundan bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, sepette sağlanan büyük fiyat avantajlarıyla birlikte tüketicilere sunuluyor.