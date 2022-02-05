Kara Kaplı Kitap ne demek, TDK'ya göre Kara Kaplı Kitap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kara kaplı kitap ne demek? Kara kaplı kitap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kara kaplı kitap kelimesi. Peki kara kaplı kitap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kara kaplı kitap nedir, kara kaplı kitap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARA KAPLI KİTAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kara kaplı kitap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kara kaplı kitap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çıkar sağlamak için yasa dışı işlerin yapılmasında yol gösteren yöntemler bütünü

- Kadıların hüküm vermek için baktıkları kitap

