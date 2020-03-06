Beşiktaş Ankaragücü maç sonucu | Beşiktaş Ankaragücü maç özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında, Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Beşiktaş, 6. dakikada Burak Yılmaz'ın, 88. dakikada Ljajic'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

90+3'te İlhan Parlak'ın golü ile Ankaragücü maçı 2-1 yaptı.

Maç, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 43'e yükseltti. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ ANKARA GÜCÜ MAÇINDAN DAKİKALAR

2' Beşiktaş sağ kanattan Lens ile atağa çıkmak istedi fakat Ankaragücü oyuncuları araya girdi.

4' Atiba ceza sahası içinde yerde kaldı Beşiktaş penaltı kazandı

6' Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

8' Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada kademeye Atila Turan girdi.

10' Geride kalan 10 dakikalık bölümde Beşiktaş maçın tamamen hakimi durumunda

12' Boyd'un çizgiden çevirdiği topta ceza sahası içindeki Burak Yılmaz, kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda bekletmeden vuruşu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

14' Lens'in pasında savunmadan seken topta ceza sahası içinde Burak Yılmaz şutunu çekti top dışarı çıktı.

16' Vida'nın gerilerden gönderdiği pasta Burak Yılmaz hareketlendi ancak Pazdan zamanında araya girdi.

20' NKoudou'ya sert müdahalede bulunan Orgill sarı kart gördü.

20' Bu pozisyonda sinirlenen Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Orgill ile sözlü tartışma yaşayınca sarı kart gördü.

23' Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çizgisinden yaptığı ortada Boyd bekletmeden vuruşunu yaptı ve top yandan dışarı gitti. Ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

25' Ankaragücü etkili geldi! Sağ kanatta Michalak'ın yaptığı ortada kale önünde Orgill topa dokunamadı.

27' Ruiz'den gelen pasta Caner ceza sahasına girmek istedi fakat Kulusic topu taca gönderdi.

30' Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Boateng'in kafa vuruşu dışarı gitti.

36' Boateng'i çekerek düşüren Lukasik sarı kart gördü

39' Ankaragücü'nde Sedat, Karius'la girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, aldatmaya yönelik hareketten dolayı"Sedat'a sarı kart gösterdi.

40' Ankaragücü hızlı atağında Michalak'ı ceza sahasına girmek üzereyken düşüren Lens sarı kart gördü. Ankaragücü tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı.

41' Frikikte topun başına geçen Rodrigues topu üstten dışarı attı.

47' Beşiktaş'ta Victor Ruiz, Orgill'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

49' N'Koudou'nun ceza sahası dışından şutu Kitsiou'ya çarparak kornere çıktı.

51' Beşiktaş hızlı atağında Boyd'un sağ kanattan ortasında kaleci Ricardo topun sahibi oldu.

52' Ankaragücü'nün kullandığı serbest vuruşta Atila'nın ortası kimseye değmeden yandan auta çıktı.

54' Ankaragücü etkili geldi! Caner'den sıyrılan Michalak'ın şutunda Vida rakibine engel oldu.

56' Ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük olan Burak topu Lens'e çıkardı. Lens'in yaptığı ortayı Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

58' Ankaragücü etkili geldi! Orgill'in sol çaprazdan çektiği şutta Karius topu kornere çeldi.

60' Kitsiou'nun şutu kaleci Karius'tan sekti, dönen topu Orgill tamamladı ve golü buldu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.

61' Ankaragücü ilk yarıya göre ikinci yarıda daha etkili ataklar buluyor.

64' Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Ankaragücü savunması tehlikeyi uzaklaştırdı

66' Beşiktaş'ta Boateng çıktı yerine Diaby girdi.

67' Ankaragücü'de Sedat çıktı yerine Lobzhanidze girdi.

70' Lens'in ceza sahası içindeki Diaby'ye gönderdiği ara pasta kaleci Ricardo yatarak topu kaptı.

74' Bu dakikalarda oyunda tempo biraz düştü.

76' Ankaragücü hızlı bir atakla gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Faty kaleciyle karşı karşıya kaldı şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

77' Beşiktaş'ta NKoudou çıktı yerine Ljajic girdi.

79' Atila Turan'ın kullandığı serbest vuruşta Lobzhanidze'nin çapraz açıdan çektiği şut Caner'e çarparak kornere çıktı.

81' Tyler Boyd'un ceza sahasına girmeden çektiği şut savunmadan döndü.

82' Ljajic'e faul yapan Faty sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan frikik kazandı.

83' Frikik organizasyonunda hakeme müdahale eden Michalak sarı kart gördü.

84' Ljajic'in kullandığı frikikte top üstten dışarı çıktı.

85' Ankaragücü'nde Lukasik çıktı yerine Scarione girdi.

86' Scarione, Elneny'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

88' Ceza sahası dışında sol ayağına aldığı topu falsolu şekilde kaleye gönderen Ljajic topu ağlarla buluşturdu.

89' Beşiktaş'ta Burak çıktı yerine Umut Nayir girdi.

Ayrıntılar geliyor...