Kara Kehribar ne demek, TDK'ya göre Kara Kehribar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kara kehribar ne demek? Kara kehribar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kara kehribar kelimesi. Peki kara kehribar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kara kehribar nedir, kara kehribar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARA KEHRİBAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kara kehribar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kara kehribar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oltu taşı

