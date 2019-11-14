Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün gece Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 13.11.2019 günü saat 22.30'da ve 22.45'te 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı yerleşkesinde meydana gelen patlamaların ardından bir açıklama yaptı.

Patlamanın ardından 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçen Vali Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve askeri yetkililerle birlikte Tugay çıkışında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre mühimmat deposunda bir patlama olduğunu, bu patlamanın etkisiyle ikinci bir patlamanın daha gerçekleştiğini söyledi.

Vali Erin, patlamadan etkilenen 16 personelin olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını ve birinin durumunun ilk anda kritik olduğunun belirtildiğini, ancak hastanedeki müşahede sonrası onun da durumunun iyi olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Patlamanın meydana geldiği andan itibaren olay yerine ambulans ve itfaiye araçlarının hızlıca intikal ettiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını kaydeden Vali Erin, ilk belirlemede patlamanın mühimmatlara etki eden teknik bir neden olduğunu değerlendirdiklerini, olayın asıl nedeninin belirlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı himayelerinde inceleme çalışmalarının başladığını ifade etti.

Vali Erin, olaydan etkilenen bir kişinin de ilk patlamanın ardından evinin balkonuna çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışırken ikinci patlamanın şiddetinden etkilenen bir vatandaş olduğunu, hastaneye kaldırılan bu vatandaşın da durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'le birlikte patlamadan etkilenenleri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Vali Erin geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Patlamadan etkilenen sivil vatandaşın kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu, diğer askeri personelin ise taburcu olabilecek durumda oldukları belirtildi.

Kaynak: İHA