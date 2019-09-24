Kara leylekler, 25 yıl sonra 'Saldivler'de

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Türkiye'nin 3'üncü en derin gölü olan ve beyaz kumu dolayısıyla "Türkiye'nin Maldivleri" ve "Saldivler" olarak tanımlanan Salda Gölü'ne, 25 yıl sonra kara leylekler geldi. Kayadibi mevkisindeki yuvada 3 yetişkin ve 1 yavru kara leylek, bilim insanlarınca takibe alındı.

Yeşilova ilçe merkezine 4, Burdur'a ise 60 kilometre uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili tuzlu karstik yapıya sahip Salda Gölü'ne 25 yıl sonra kara leylekler geldi. Dünyada sayılarının 10- 15 bin çift olduğu tahmin edilen, ormanlık alanlar, nehir kollarının orman kıyılarındaki sulaklar, yarı bataklık alanlarla tatlı su kaynakları yakınlarında yayılış gösteren kara leyleklerin uzun yıllar sonra Salda Gölü'ne gelmesi, bölgenin önemli doğal alan olduğunun göstergesi olarak açıklandı.

'UYGUN YAŞAMA ŞARTLARI VAR'

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Yasin Ünal, Türkiye'ye gelen göçmen kara leyleklerin bir kısmının Anadolu'da ürediğini, bir kısmının ise İstanbul üzerinden Avrupa'ya geçtiğini belirtti. Sonbaharda ise Afrika'ya tersine göç ettiklerini söyleyen Dr. Ünal, "Ülkemizde az sayıda alanda kışlama kayıtları var" dedi.

Salda Gölü'nün, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme gibi hayati gereksinimlerini karşılayabileceği uygun yaşama şartlarına sahip olduğunu kaydeden Dr. Ünal, kara leyleklerin 25 yıl sonra bölgeye gelmelerinin de bunun göstergesi olduğunu söyledi.

TEK YUVADA 3 YETİŞKİN VE 1 YAVRU KARA LEYLEK

Salda Gölü Kayadibi mevkisindeki kayalık habitatta, tek yuvada 3 yetişkin ve 1 yavru kara leylek tespit ettiklerini kaydeden Dr. Ünal, "Bunları izlemeye aldık. Kayadibi mevkisinde yuvalanan bu leyleklerin, Salda Gölü civarındaki habitatlarda beslendiklerini belirledik" diye konuştu.

Bu konaklamanın Salda Gölü için önemli veri olduğunu belirten Dr. Ünal, şunları söyledi:

"Salda Gölü ülkemizin en önemli doğal alanlardan biri. Kara leyleklerin buraya gelmiş olması bu alanın korunup geliştirilmesi açısından önemli bir bilgi. Salda Gölü sulak alan olması nedeniyle biyolojik çeşitliliği yüksek bir alan. Bölgede 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türüyle bu türler içinde tehlike sınıfı ve endemizm açısından 20 tür bulunmaktadır. Jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırmış olduğu endemik türler ile Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan bir alandır."

Kara leyleklerin temel besin maddelerinin balıklar, böcekler, sürüngenler, memeliler, ötücü kuşların yuvalarındaki yumurtalar olduğunu dile getiren Dr. Ünal, "Yapılan araştırmalarda son 20 yılda kara leylek popülasyonunda önemli düşüş görüldüğü ve bu nedenle özellikle kara leyleklerin ülkemizde ve dünyada mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

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DHA