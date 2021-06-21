Kara mantar (Mukormikoz) hastalığı nedir? Bulaşıcı mıdır? Belirtileri nedir?

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da görülmeye başlanan kara mantar hastalığı tüm dünyayı korkuttu. Kara mantar olarak da bilinen 'mukromikoz hastalığı' Meksika'da da ortaya çıktı. Meksika eyaletinde yer alan General Hospital de Zona 71 Hastanesi yetkilileri, 34 yaşındaki Gregorio Avendano Jimenez ismindeki hastalarında kara mantar hastalığının tespit edildiğini açıkladı.

KARA MANTAR (MUKROMİKOZ) HASTALIĞI ÖLDÜRÜLÜR MÜ?

Meksika eyaletinde yer alan General Hospital Hastanesi'nde tedavi gören Gregorio Avendano Jimenez isimli hastanın, yaklaşık 9 yıldır diyabet hastası olduğu öğrenildi. 1 ay önce koronavirüse yakalanan ve iyileşmesine rağmen son günlerde sağlığının kötüye gittiği söylenen hasta, geçtiğimiz cumartesi günü şiddetli baş ağrısı ve burun kanamalarının başlaması, sol tarafta yüz felci görülmesi ve glikoz seviyesinin 500 mg/dl'ye ulaşması sebebiyle ailesi tarafından derhal hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatışı yapılan hastanın durumu gün geçtikçe daha kötüye gitti. Doktoru tarafından yakınlarına yapılan açıklamada, hastanın 'kara mantar' hastalığına yakalanması nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiğini, ayrıca beynin de etkilenmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Ayrıca hastanın hayati riskinin yüksek olduğu bildirildi.

KARA MANTAR NE ZAMAN VE NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Yaklaşık 2 yıl önce, koronavirüs ile mücadele döneminde ortaya çıktı. Kara mantar özellikle koronavirüs olmuş ve sonrasında atlatmış olan bireyleri hedef alıyor. Hindistan'da on binlerce hastada görülen ve yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' Arjantin'e de sıçradı. Birçok insan bu hastalık sebebiyle gözünü kaybetti.

HASTALIK KİMİ HEDEF ALIYOR

Hindistan'da on binlerce kişiye bulaşan bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre, doktorlar, koronavirüs olup atlatan ve özellikle diyabet hastalarında görüldüğünü bildirdi.