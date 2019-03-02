Kara Menderes Çayı'nda turna balığı tehdidi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde baraja atıldığı öne sürülen turna balıkları üreyerek, Kara Menderes Çayı'na dağıldı. Turna balığı nedeniyle bıyıklı, sardalya ve sazan balıkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Turna balığının geniş ağızlı, keskin dişlere sahip bir balık olduğunu belirten Su Ürünleri Mühendisi Ergin Özen, "Bu balık saldırgan davranışlarda bulunur. Ortamdaki diğer balıklar, balık yumurtaları, balık yavrularının yanısıra yengeç ve kurbağa ile de beslenir" dedi.

Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzalıkta bulunan Bayramiç barajına iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atıldığı öne sürülen turna balıklarının artması tedirginliğe yol açtı. Barajda üreyen turna balıklarının Kara Menderes Çayı'na da dağılması bölgede amatör balıkçılık yapanları sıkıntıya soktu. Bıyıklı, sardalya ve karanfil balıklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Kara Menderes Çayı'nda balık tutan balıkçılar, turna balığı yüzünden çayda balık avlayamaz hale geldi.

'TURNA BALIĞINDAN BAŞKA BİR BALIK KALMADI'

Bayramiç ilçesinde oto tamirciliği yapan amatör balıkçı Fatih Akın (30), Bayramiç barajında turna balığından başka bir balık kalmadığını belirterek, "Çocukluğumuzda avladığımız Kara Menderes Çayı'nın bıyıklı, sazan ve sardalya balıkları artık kalmadı. Bayramiç Barajı'na atılan turna balığı barajı besleyen Menderes Çayı'na da yayılarak bütün balık çeşitlerini yok etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından atılan kadife (kaypak) balığı da yok olan balık çeşitleri arasında. Yengeçlere bile ender rastlanır oldu" dedi.

'SALDIRGAN DAVRANIŞLARDA BULUNUR'

Turna balığının geniş ağızlı, keskin dişlere sahip bir balık olduğunu belirten Su Ürünleri Mühendisi Ergin Özen ise, "Bu balık saldırgan davranışlarda bulunur. Ortamdaki diğer balıklar, balık yumurtaları, balık yavrularının yanısıra yengeç ve kurbağa ile de beslenir" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA