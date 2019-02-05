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  3. Kara saplanan kamyonette mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Kara saplanan kamyonette mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde kara saplanan kamyonet ve içindekiler kepçeyle kurtarıldı.

Kara saplanan kamyonette mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde kara saplanan kamyonet ve içindekiler kepçeyle kurtarıldı.

Albayrak Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan kamyonet, üzerindeki karın bir anda ön camı kapatması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek şarampolde kara saplandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Başkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, Hüseyin Karaca yönetimindeki kamyoneti ve içerisindekileri kepçe yardımıyla kurtardı.

Kaynak: İHA

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