Kara saplanan tıra saldırdılar! 20 ton yiyecek yağmalandı

İspanya'da hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 kişinin öldüğü duyuruldu. Öyle ki yollarda araçlarıyla kara saplanan bir çok araç sahibi yağmacıların hedefi oldu. Son olarak Moratalaz bölgesinde yiyecek yüklü tır kara saplanınca bir grubun saldırısına uğradı.

Sürücü polise verdiği ifadesinde , karda mahsur kaldıktan sonra teknik yardım talebinde bulunduğunu ardından da aracı terk ederek eve gitmeye karar verdiğini söyledi. Sürücü, evine gidince yağmanın başladığını ifade etti.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Sürücü, ilerleyen saatlerde aracı kontrol etmek için olay yerine döndüğünü fakat hiçbir şey yapamadığını, hatta bazı yağmacılar tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti.

O ANLAR KAMERADA

Tırın yağmalandığı anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından anbean telefon ile kaydedildi.