Miray Daner ve Furkan Andıç'ın başrollerini paylaşacağı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Kara Tahta merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik...

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kara Tahta dizisi konusu belli oldu. Kara Tahta dizisinde geçmişte yarım kalan bir aşk anlatılacak. Kara Tahta dizisinde Atlas ve Irmak’ın aşk öyküsü anlatılacak. Lise yıllarındayken zorbalığa uğrayan Atlas (Furkan Andıç) yıllar sonra matematik öğretmeni olarak kendi okuduğu okula atanır. Eski aşkı Irmak’la (Miray Daner) yüzleşmek zorunda kalan Atlas’ın dönüşü tesadüf mü tevafuk mu?

KARA TAHTA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

ÜS Yapım imzası taşıyan Kara Tahta dizisinin başrollerinde güzel oyuncu Miray Daner ve yakışıklı oyuncu Furkan Andıç rol alırken henüz diğer oyuncular hakkında netleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosu belirlenir belirlenmez haberimiz güncellenecektir...