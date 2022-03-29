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Kara Tahta dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?

Senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı Kara Tahta dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği merak ediliyor. Biz de haberimizde Kara Tahta dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor? sorularının yanıtına yer verdik...

Kara Tahta dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?

İlk bölüm fragmanı yayınlanan Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Üs Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kara Tahta dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunun yanında nerde çekildiği de merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Kara Tahta dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Kara Tahta dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU NEDİR? 

Kara Tahta geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak'ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalır...

Kara Tahta dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kara Tahta’nın oyuncu kadrosunda, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi ünlü isimler yer alıyor.

Kara Tahta dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?

KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kara Tahta dizisinin ekimlerine Sapanca Kartepe'de başlandı. Kara Tahta dizisinin hikayesi Edirne'de devam edecek. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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