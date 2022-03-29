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Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesinde gerçekleştirilen, Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrollerinde olduğu Kara Tahta dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Çekimlerine ay başında başlayan Kara Tahta dizisinde Atlas’ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde aşık olduğu Irmak da yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak. Peki yeni dizi Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

KARA TAHTA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT'nin yeni dizisi "Kara Tahta" yarın ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan Ender Mıhlar'ın yönettiği Üs Yapım projesi dizi 30 Mart 2022  Çarşamba akşamı TRT 1 izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

KARA TAHTA KONUSU

Kara Tahta geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak'ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalır.

Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Kara Tahta”nın çekimleri başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yeni dizi “Kara Tahta”nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci’de tamamladı. İlk gün çekimlerinden keyifli kareler paylaşıldı. “Kara Tahta” dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. İlk bölümü merakla beklenen dizinin çok yakında yayına girmesi planlanıyor.

KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kara Tahta dizisinin ekimlerine Sapanca Kartepe'de başlandı. Kara Tahta dizisinin hikayesi Edirne'de devam edecek. 

Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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