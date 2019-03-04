Kara yılan kış uykusundan erken uyandı

BODRUM'da, kış uykusundan uyanan kara yılan, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kara yılanın, kış uykusundan erken uyanması ise şaşırttı.

Gürece Mahallesi'nde köpeğiyle birlikte doğa gezisine çıkan Murat Güvenin, bir ağacın dalında bulunan yılanı fark etti. Güvenin, kış uykusundan erken uyanan kara yılanı, cep telefonuyla görüntüledi. Yılanın bir süre sonra ağaçtan hızlıca inerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Mayıs ve haziran aylarında kış uykusundan uyandığı bilinen kara yılanın, erken uyanması ise şaşkınlık yarattı. Bodrum ve çevresinde sıklıkla görülen kara yılan, çiftçi dostu olarak biliniyor. Yeklililer bu yılan türünün zehirli olmadığını, doğada zarar verilmemesi gerektiğini söyledi.

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DHA