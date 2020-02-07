İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

Tunceli-Erzincan kara yoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

Tunceli-Erzincan kara yoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Yağışlı havanın etkisi altında olan Tunceli'de, Pülümür-Erzincan kara yolunun 38. kilometresine dağdan kopan dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada devasa boyuttaki kayalar temizlendi.

Öte yandan yetkililer, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak sürücülerin çığ ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.

Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

Kaynak: İHA

 

 

 

 

 

 

Google'da abone olun Google News

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT