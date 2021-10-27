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Kara yolunda inceleme yapıldı! Kamyon kasasında yanmış cesetlere rastlandı!

Meksika'nın Guanajuato kentinde yapılan yol incelemesinde bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulundu.

Kara yolunda inceleme yapıldı! Kamyon kasasında yanmış cesetlere rastlandı!

Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine kente bağlı La Magdalena semtindeki Valle de Santiago kara yolunda inceleme yapıldı.

İncelemede bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulan yetkililer, savcılık eşliğinde kamyondan cesetleri çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan aynı bölgede 23 Ekim'den bu yana yapılan ihbarlarda 10 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Guanajuato kenti, Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri olarak geçiyor.

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