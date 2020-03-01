Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (3)

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ'NİN BOTUN MOTORUNU SÖKTÜĞÜ İDDİASI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 16.00 sıralarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan yaklaşık 40 göçmenin taşındığı lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik botu engeline takıldı. Yunan botundan inen kişi, iddiaya göre, göçmenlerin lastik botunun motorunu söküp, denize attı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, suda kaderine terk edildi. Motoru sudan çıkaran göçmenler, tekrar çalıştırmak istese de başaramadı. Bu anlar, göçmenlerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Göçmenler, gönderdikleri görüntü ile yetkililerden yardım istedi.

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Kaynak: DHA