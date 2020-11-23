Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımı Sivasspor, sıralamada uzun süre ilk iki basamakta yer almıştı. Pandemi süreci ile birlikte düşüş yaşan yiğidolar, ligi 4. sırada bitirmişti. Trabzonspor'un da CAS cezasıyla birlikte Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde eden Sivasspor, I Grubunda, Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile eşleşti. Grubun ilk iki maçında mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, son maçta kendi evimizde Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup etti. Böylelikle grupta 3 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor, 3 maçta galibiyeti bulunmayan Karabağ deplasmanına gidiyor. Grubun lideri Villarreal ise 3'te 3 yaptı. Peki, Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda mücadele eden Sivasspor, 26 Kasım Perşembe günü, saat 20.55'de Azerbaycan deplasmanında mücadele edecek. Karşılaşma, Azersun Arena'da oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Ülkemizde tüm Avrupa Ligi maçlarını yayınlayan beIN SPORTS, Karabağ - Sivasspor maçının da yayıncısı konumunda. Karşılaşmayı 26 Kasım Perşembe gecesi saat 20.55'de beIN SPORTS HD 1'de naklen izleyebilirsiniz.