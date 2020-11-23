Karabağ - Sivasspor maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE LİNKİ
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Sivasspor, Karabağ deplasmanına gidiyor. Peki, Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımı Sivasspor, sıralamada uzun süre ilk iki basamakta yer almıştı. Pandemi süreci ile birlikte düşüş yaşan yiğidolar, ligi 4. sırada bitirmişti. Trabzonspor'un da CAS cezasıyla birlikte Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde eden Sivasspor, I Grubunda, Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile eşleşti. Grubun ilk iki maçında mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, son maçta kendi evimizde Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup etti. Böylelikle grupta 3 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor, 3 maçta galibiyeti bulunmayan Karabağ deplasmanına gidiyor. Grubun lideri Villarreal ise 3'te 3 yaptı. Peki, Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi I Grubunda mücadele eden Sivasspor, 26 Kasım Perşembe günü, saat 20.55'de Azerbaycan karşısında mücadele edecek. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Jakob Kehlet tarafından yönetilecek. Danimarkalı hakemin yardımcılıklarını ise Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard üstlenecek.
HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
Ülkemizde tüm Avrupa Ligi maçlarını yayınlayan beIN SPORTS, Karabağ - Sivasspor maçının da yayıncısı konumunda. Karşılaşmayı 26 Kasım Perşembe gecesi saat 20.55'de beIN SPORTS HD 1'de naklen izleyebilirsiniz.
KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANAL VAR MI?
Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak mücadele, bazı yabancı kanallardan şifresiz olarak izlenebilecek. Bu kanallardan en kolay izlenme ihtimali bulunanı ise Azerbaycan'ın CBC SPORTS kanalı. Hem internetten hem de uydudan yayın yapan CBC SPORTS, Sivasspor'un maçını şifresiz olarak ekranlara getirecek. İşte CBC SPORTS, frekans bilgileri...
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
Bu kanalların frekanslarını aratıp bulduğunuzda, kanalları izlemek için biss key girmelisiniz. CBC Sports kanalının biss key bilgisi şöyle:
BISS Key: 1313131313131313
SID:00801
Ayrıca CBC Sports kanalını internet üzerinden izlemekte mümkün.
CBC SPORTS YAYIN AKIŞI
26 Noyabr 2020
07:30
La Liqa world
08:00
CBC Sport İnfo Səhər (canlı)
09:00
Çempionlar Liqası: B.Mönxenqladbax – Şaxtyor (təkrar)
11:00
Xəbərlər
11:20
Start (canlı)
12:00
Xəbərlər
12:20
Çempionlar Liqası: İnter – Real Madrid (təkrar)
14:30
La Liqa world
15:00
Xəbərlər
15:20
La Liqa dünyası (təkrar)
16:30
Azərbaycan Premyer Liqası: icmal (təkrar)
17:00
Xəbərlər
17:30
La Liqa world
18:00
6-dan sonra (canlı)
19:00
Xəbərlər
19:30
İtaliya A Seriyası: tam təsir (premera)
20:00
Üçüncü hissə (canlı)
21:00
Avropa Liqası özəl (canlı)
21:55
Avropa Liqası: Qarabağ – Sivasspor (canlı)