"Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım" sergisinin bulunduğu vagon Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - "Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım" sergisinin bulunduğu vagon, Doğu Ekspresi ile Kayseri'ye ulaştı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesince hazırlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'nin desteklediği serginin tanıtımı için dün Ankara'dan uğurlanan trenin ikinci durağı Kayseri oldu.

Kayseri Tren Garı'na gelen Vali Şehmus Günaydın ve il protokolü, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yılı dolayısıyla milli konularda farkındalık oluşturmak ve aynı acıları yaşamış farklı coğrafyalardaki Türklerin kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sergi sorumlusu ve ressam Murat Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü ressamların eserlerinden oluşan sergide 60 eserin mobil olarak tren yoluyla gezeceğini belirtti.

Gün boyu ziyaret edilebilecek serginin Kayseri'den sonraki durağı Erzincan olacak.

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenilerin tahrip ettiği Türk eserlerine ait fotoğraf karelerinin sanatçılarda uyandırdığı duygulardan yola çıkılarak yapılan tablo ve objelerin yer aldığı sergide, ikisi Azerbaycanlı olmak üzere 60 sanatçının çalışmaları izlenime sunuluyor.



Kaynak: AA