Karabağlar'da orman yangını (4)

MUHTARLAR SON DURUMU ANLATTI

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalelleri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Mahalle sakinlerinin ise endişeli bekleyişi devam ediyor. Kavacık Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, "Yangın çok büyük. Ancak mahalleye yaklaşmadı. Orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Burası çam ağaçlarının yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca bölgedeki maden işletmesi çalışanları da yangına müdahale ediyor" dedi.

Tırazlı Mahale Muhtarı Ali Bahri Özdemir ise "Yangın geniş bir alanda. Bütün ekipler çalışıyor. Ancak kolay kolay kontrol edilecek gibi gözükmüyor" dedi.

DHA