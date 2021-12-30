Karabinyer ne demek, TDK'ya göre Karabinyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karabinyer ne demek? Karabinyer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karabinyer kelimesi. Peki karabinyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karabinyer nedir, karabinyer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARABİNYER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karabinyer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karabinyer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre karabinyer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İtalyan jandarması



KARABİNYER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tenha yollarda şapkaları tüylü İtalyan karabinyerleri kol gezer.

