Karabo Molefe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karabo Molefe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karabo Molefe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karabo Molefe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karabo Molefe 6 Ocak 2003 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Bontle Karabo Siphosethu Molefe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karabo Molefe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 4 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Karabo Molefe'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karabo Molefe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karabo Molefe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karabo Molefe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karabo Molefe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2019 yılında Kaizer Chiefs

Karabo Molefe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karabo Molefe şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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