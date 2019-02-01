Karabük Belediyesi’nden “Sıfır Atık Projesi”

'Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Karabük Belediyesi, mahallelerdeki Sosyal Yaşam Merkezlerine geri dönüşüm üniteleri yerleştirdi.

Proje kapsamında kâğıt, plastik, cam, metal, ambalaj atıkları ile bitkisel atık yağlar ve kullanılmış piller de ayrı ayrı sınıflandırılıp, toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacağı belirtildi.

Projenin yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, "Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı değerlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilir, atıkları üretime dönüştürebiliriz. Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü bir il haline gelebilmektir. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı göreve davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA