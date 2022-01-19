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Karabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba

Bazı illerimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Karabük'te de olumsuz hava koşulları hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bu kapsamda Karabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba soru ve konu başlıkları araştırılıyor. İşte detaylar.

Karabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yoğun kar yağışı dolayısıyla birçok ilimizde hayat durma noktasına geldi. Bu kapsamda Karabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba soru ve konu başlıkları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Karabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba

KARABÜK BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'te beklenen yoğun kar yağışı öncesinde okullar ve rehabilitasyon merkezleri için bir günlük tatil kararı alındı. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerinde eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Karabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba

KARABÜK VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA 

Karabük'te etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle, okullar için bir günlük tatil ilan edildi. Karabük Valiliği, öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Okullar, rehabilitasyon merkezleri için yarın tatil ilan edildiğini aktaran Gül, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Paylaşımında meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Karabük'ün yoğun kar yağışı ve don olayı beklendiğini hatırlatan Valilik “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve oluşan buzlanma tehlikesi sebebiyle, eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yarın sabah 07.00 sıralarında başlaması beklenen yoğun kar yağışının Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Karabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 17 Ocak 2022 Pazartesi gününde hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor."

Karabük bugün okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 19 Ocak 2022 Çarşamba

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