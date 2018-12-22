Karabük Demir ve Çelik Fabrikasında hayatını kaybeden işçi için tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşme detayları

ABD Başkanı Trump: Türkiye gibi ülkeler DEAŞ'ın çaresine bakmalı

ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonu özel temsilcisi McGurk istifa etti

Suudi Kral Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi vefat etti | Talal bin Abdulaziz kimdir?