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  3. Karabük-Gerede karayolunda zincirleme kaza meydana geldi

Karabük-Gerede karayolunda zincirleme kaza meydana geldi

Karabük- Gerede karayolunda yoğun kar yağışı sebebi ile zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım durdu, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Karabük-Gerede karayolunda zincirleme kaza meydana geldi 119