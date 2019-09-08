Karabük İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, daha öncede silahlı eğlence ve toplantılara katılmama kararı alan Eflani protokol üyeleri bu konuda görüşlerini net olarak belirtti.

Eflani İl Genel Meclis üyesi ve İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mesut Aydın'ın başkanlığında toplanan komisyon ve üyeleri 2020-2024 tarihleri arasında geçerli olan stratejik plan mecliste oy birliği ile kabul edildi. Komisyon raporunun 18. maddesine bu konu ile ilgili ayrı bir başlık açılarak İl Genel Meclisinin bu üzücü hadiselerin yaşanmaması için gerekli hassasiyetin her daim devamı için stratejik planda yer alması sağlandı.

Aydın, "Ayrıca merkez ve köylerimizde kutlamalarda kullanılan ateşli silahlara eğlencelerde yaralanma ve ölüm hadiseleri 2019 yılında meydana gelmiştir. Her ne kadar bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler olsa dahi, vatandaşların yapılacak güvenlik toplantılarında yazılı ve görsel olarak bilinçlendirilmesinin gerekliliğinin önem arz ediyor" dedi.

Kaynak: İHA