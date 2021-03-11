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Karabük Nüfusu 2020 - 2021 | Karabük Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Karabük nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Karabük nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Karabük ilinin nüfusunun 243 bin 614 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Karabük yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Karabük Nüfusu 2020 - 2021 | Karabük Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Karabük Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karabük nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karabük Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karabük nüfusu geçen yıla göre 4 bin 844 kişi azalarak 243 bin 614 kişi oldu ( 2019 yılında Karabük nüfusu 248 bin 458 kişiydi ) . İstanbul ilinde 121 bin 875 erkek, 121 bin 739 kadın yaşamaktadır.

Karabük Alan kodu nedir?

Karabük ilinin telefon alan kodu 0 370 şeklinde başlamaktadır.

Karabük yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Karabük ilinin yüz ölçümü 4142 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 71 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Karabük Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karabük ilinin plaka kodu 78 olarak belirlenmiştir.

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Karabük 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Karabük 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 243614

Karabük 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 121875              

Karabük 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 121739              

Karabük 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 68

Karabük 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,78 Kişidir.

Karabük 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,9 olduğu görülmektedir.

Karabük 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,45 olduğu görülmektedir.

Karabük 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 325 kişi boşanmıştır.

Karabük 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 9360

Karabük 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 189534  

Karabük 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 93076

Karabük 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 96458        

Karabük 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 54080

Karabük 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 28799           

Karabük 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 25281           

Karabük 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 59 kişidir.

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Karabük 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 124291  Kadın : 124167  Toplam : 248458  Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.  

Karabük 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 93642  Kadın : 97894  Toplam : 191536  

Karabük 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30649  Kadın : 26273  Toplam : 56922  

Karabük 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 124596  Kadın : 123418  Toplam : 248014  Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.  

Karabük 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92211  Kadın : 96431  Toplam : 248014  

Karabük 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 32385  Kadın : 26987  Toplam : 59372  

Karabük 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 122999  Kadın : 121454  Toplam : 244453  Nüfus yoğunluğu : 59 kişidir.  

Karabük 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 91526  Kadın : 94924  Toplam : 186450  

Karabük 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 31473  Kadın : 26530  Toplam : 59372  

Karabük 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 122106  Kadın : 120241  Toplam : 242347  Nüfus yoğunluğu : 59 kişidir.  

Karabük 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 90716  Kadın : 93697  Toplam : 184413  

Karabük 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 31390  Kadın : 26544  Toplam : 57934  

Karabük 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 119332  Kadın : 117646  Toplam : 236978  Nüfus yoğunluğu : 58 kişidir.  

Karabük 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 91512  Kadın : 91629  Toplam : 183141  

Karabük 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 27820  Kadın : 26017  Toplam : 53837  

 

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