Karabük Nüfusu 2020 - 2021 | Karabük Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Karabük Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karabük nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karabük Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karabük nüfusu geçen yıla göre 4 bin 844 kişi azalarak 243 bin 614 kişi oldu ( 2019 yılında Karabük nüfusu 248 bin 458 kişiydi ) . İstanbul ilinde 121 bin 875 erkek, 121 bin 739 kadın yaşamaktadır.

Karabük Alan kodu nedir?

Karabük ilinin telefon alan kodu 0 370 şeklinde başlamaktadır.

Karabük yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Karabük ilinin yüz ölçümü 4142 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 71 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Karabük Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karabük ilinin plaka kodu 78 olarak belirlenmiştir.

Karabük 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Karabük 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 243614

Karabük 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 121875

Karabük 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 121739

Karabük 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 68

Karabük 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,78 Kişidir.

Karabük 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,9 olduğu görülmektedir.

Karabük 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,45 olduğu görülmektedir.

Karabük 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 325 kişi boşanmıştır.

Karabük 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 9360

Karabük 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 189534

Karabük 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 93076

Karabük 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 96458

Karabük 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 54080

Karabük 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 28799

Karabük 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 25281

Karabük 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 59 kişidir.

Karabük 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 124291 Kadın : 124167 Toplam : 248458 Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.

Karabük 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 93642 Kadın : 97894 Toplam : 191536

Karabük 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30649 Kadın : 26273 Toplam : 56922

Karabük 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 124596 Kadın : 123418 Toplam : 248014 Nüfus yoğunluğu : 60 kişidir.

Karabük 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92211 Kadın : 96431 Toplam : 248014

Karabük 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 32385 Kadın : 26987 Toplam : 59372

Karabük 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 122999 Kadın : 121454 Toplam : 244453 Nüfus yoğunluğu : 59 kişidir.

Karabük 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 91526 Kadın : 94924 Toplam : 186450

Karabük 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 31473 Kadın : 26530 Toplam : 59372

Karabük 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 122106 Kadın : 120241 Toplam : 242347 Nüfus yoğunluğu : 59 kişidir.

Karabük 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 90716 Kadın : 93697 Toplam : 184413

Karabük 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 31390 Kadın : 26544 Toplam : 57934

Karabük 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 119332 Kadın : 117646 Toplam : 236978 Nüfus yoğunluğu : 58 kişidir.

Karabük 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 91512 Kadın : 91629 Toplam : 183141

Karabük 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 27820 Kadın : 26017 Toplam : 53837