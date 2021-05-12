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Karabük Valisi bayram ziyaretleri konusunda vatandaşı uyardı!

Karabük Valisi Fuat Gürel, tam kapanmaya uyulması gerektiğini vurgulayarak Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirilecek ziyaretleri erteleme çağrısında bulundu.

Karabük Valisi bayram ziyaretleri konusunda vatandaşı uyardı!

Vali Gürel, İl jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile il genelindeki 5 kontrol noktasını ziyaret ederek kolluk kuvvetlerinden bilgi aldı.

Bazı sürücülerin izin belgelerini de kontrol eden Gürel, maske takmayan ve araçta sigara içen sürücüleri uyardı.

Gürel, gazetecilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" döneminde tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de vaka sayılarında düşüş yaşandığını söyledi.

Üstün gayretle 24 saat esasına göre çalışan sağlık personeli ve kolluk kuvvetlerinin, bunu bayram süresince de devam ettireceğini belirten Gürel, aşılama çalışmalarının da başarılı bir şekilde ilerlediğini dile getirdi.

"BİRAZ SABIRLI OLMAKTA FAYDA VAR"

Vatandaşlardan mezarlık ve akraba ziyaretlerini bayram sonuna bırakmalarını isteyen Gürel, "Vatandaşlarımız ziyaretlerini bayram sonuna bırakırlarsa mutlu oluruz. Hareketliliği azaltabilirsek Kovid-19 ile mücadelemizde başarılı oluruz. Biraz sabırlı olmakta fayda var." ifadesini kullandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Karabük Valisi bayram ziyaretleri konusunda vatandaşı uyardı!

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