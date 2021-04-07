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Karabük ve Kastamonu'da yüz yüze eğitime koronavirüs engeli

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki 3 okulda ve Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki 1 okulda pozitif vakaların çıkması üzerine eğitime ara verildi. Öğrencilerin bu süreçte derslerine uzaktan devam etmesi karar alındı.

Karabük ve Kastamonu'da yüz yüze eğitime koronavirüs engeli

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Karabük ve Kastamonu'da vaka artışları sürüyor. 

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere yapılan PCR testleri pozitif çıktı. Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu test sonuçlarının ardından  Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulunun 5., 6. ve 7. sınıflarında, Cumhuriyet İlkokulunun 4/C sınıfında ve Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu 5., 6. ve 7. sınıflarında yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. 

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Eskipazar Ortaokulu’nda da birden çok Kovidli vaka ve temaslı tespit edilmesi üzerine söz konusu okulda yüz yüze eğitime 1 hafta arar verildiği bildirdi. 

Buna göre öğrenciler 7 Nisan- 14 Mayıs tarihlerinde derslerini uzaktan eğitim yoluyla alacak. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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