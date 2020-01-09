Karabük yarın okullar tatil mi? sorusu Karabüklüler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 9 Ocak'ta Karabük'te okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Karabük yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Karabük okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

9 OCAK KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.