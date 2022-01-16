Karabük yarın okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 Pazartesi
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bazı illerimizde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Karabük’TE olumsuz hava koşulları hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bu kapsamda Karabük yarın okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 Pazartesi soru ve konu başlıkları araştırılıyor. İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu geçecek. Öte yandan yoğun kar yağışı Karabük’de göstermeyi sürdürüyor. Veli ve öğrenciler Karabük yarın okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 Pazartesi İşte ayrıntılar...
KARABÜK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.
KARABÜK VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI 17 OCAK 2022 PAZARTESİ
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu.
Engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın idari izinli sayılacak.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu ile Çankırı çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -1°C
Çok bulutlu, kuzeyi yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AĞRI °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -4°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı