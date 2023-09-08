Karabük’e 82 hekim atandı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, 112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bünyesinde Karabük'e tek seferde 82 hekim atamasının yapıldığını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Karabük’e 82 hekim atandı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, 112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bünyesinde Karabük'e tek seferde 82 hekim atamasının yapıldığını duyurdu.

Kentte sağlık alanında önemli adımlar attıklarının altını çizen Şahin, fiziki yapının yanında hekim açıklarının da giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tek seferde 82 hekimin atanmasının önemine dikkat çeken Şahin, "Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize 2 iç hastalıkları uzmanı, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, radyoloji uzmanı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, aile hekimliği uzmanı ve 74 pratisyen hekim ataması yapıldı. Hekimlerimize ve Karabük'ümüze hayırlı olsun" diye konuştu.

Kentteki sağlık ordusuna bu atamaların güç katacağını ifade eden ve atamaların hayırlı olmasını dileyen Keskinkılıç da, "Tek seferde 82 hekimin atanması çok önemliydi. Bu atamalar ile hekim sıkıntısı büyük ölçüde çözülecek. Bunun yanında fiziki alanda da önemli çalışmalarımız var. Beşbinevler Mahallemizdeki hizmet binasının devreye alınması ile fiziki sorunlarda çözüme kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Şahin ve Keskinkılıç, atamalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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