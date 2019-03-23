Karabüklü güreşçi Türkiye 3.sü oldu
Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.
Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.
18-20 Mart 2019 tarihlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz 62 kg da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.
Kaynak: İHA
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