Karabüklüler Cumhuriyet coşkusunu fener alayıyla yaşadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı Karabük'te düzenlenen fener alayı ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 100. Yıl Mahallesi itfaiye noktasından başlayan yürüyüşe Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler, aileler ve çocukları katıldı. Belediye bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar İzmir Marşı'nı söyledi. Fener alayı 1003. Cadde'de sona ererken, etkinlik konser ile devam etti.

Konser öncesi bir konuşma yapan Vali Gürel, "1900'lerin başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine denk gelen yıllarda müstemleke devletler Anadolu topraklarını bile işgal etmek için ülkemize girdiler ancak kahraman Türk'ün o kahramanlığı ile karşılaştılar ve geldikleri yere gittiler. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözü yerini buldu ve 29 Ekim 1923 tarihinde de şuanki idare şeklimiz olan Cumhuriyeti kurarak günümüze kadar devletimizi getirdik. Türk milleti hiçbir zaman devletsiz kalmadı. Devletler de insanlar gibidir. Doğar, ölür. Ama hemen akabinde başka bir devlet onun küllerinden doğar. Çok şükür ki genç Türkiye Cumhuriyeti günümüze kadar geldi ve ilelebet devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada uyanık olmak lazım"

Vali Gürel, bulunulan coğrafyanın kolay bir coğrafya olmadığını ifade ederek, "Bu coğrafya insanlığın geçtiği coğrafya. Bütün dünyanın gözünün olduğu bir coğrafya. Bu coğrafyada uyanık olmak lazım. Bilgili olmak lazım, donanımlı olmak lazım. Bunu gençler için söylüyorum. Ülkemizin ekonomik olarak kalkınmış olması lazım, askeri mühimmatımızı, tankımızı, topumuzu üretecek boyuta gelmiş olmamız lazım. Şükürler olsun ki son yıllarda milli ve yerli anlayışı ile özellikle harp sanayiinin yüzde 75'ini yapar duruma geldik. Son günlerde özellikle Barış Pınarı Harekatı'nda gördük ki dünyanın süper güçleri dediğimiz ülkeler gücü görünce çok kolay masaya gelebiliyorlar. Bizim de artık gücümüzün onları masaya çekmeye yettiğini, bizim bölgede ve dünyada oyun kurucu olduğumuzu anlamış olduk" diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlik konserle sona erdi.

Kaynak: İHA