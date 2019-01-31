Karabükspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Hakemlerin sanki bizi gözden çıkarmış gibi bir görüntü sergilemesi açıkçası bizi çok üzdü" dedi.

Kırmızı-mavili ekip cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı son idman ile hazırlıklarını tamamlayan Karabükspor, İzmir'e geçerek maç saatini beklemeye başlayacak. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, geçtiğimiz hafta zor ve meşakkatli bir maçtan çıktıklarını söyledi.

Stresli bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Öcal, "Şimdi Altınordu ile çok zorlu bir maçımız var. 3 tane eksiğimiz var ama onun yerine oynayacak arkadaşların da en az onlar kadar iyi olacağını biliyorum. Zor bir maç ve iyi çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bazı şeyleri geçemiyoruz. Olsun, mücadeleye devam edeceğiz. Bu çocuklara inanıyor, güveniyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz diye umuyorum" diye konuştu.

"Ondan adil ve dürüst bir yönetim bekliyoruz"

Çok agresif bir hoca gibi görüntü sergilemesinin de kendisini üzdüğünü belirten Öcal, "Oyuncuların son 5-6 haftadır sahada gösterdiği performansın karşılığını alamamaları, hakemlerin maalesef sanki bizi gözden çıkarmış gibi bir görüntü sergilemesi açıkçası beni çok üzdü. Ondandır benim isyanım ve haykırışım bundan. Bu çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Bence adil olmaları gerekir. Hakemlerin "bu takım zayıf, bu takım güçlü" gibi bir ayrım yapmaları çok mantıksız. Çünkü biz onları adaleti sağlayan insan olarak görüyoruz. Daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Artık söylemekten de bıktım, Karabükspor bu durumda olabilir ama misyonu çok ağırdır, bunun altında ezilirler. Bunları artık söylemekte istemiyorum. İnşallah Altınordu maçımıza Özgüç Türkalp gelecek. Ondan adil ve dürüst bir yönetim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu çocukları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz"

Takım savunmasının artık iyi olmaya başladığını Öcal, şunları söyledi:

"2 maçtır özellikle devre arasından sonra çocuklarda bir hareketlilik oldu. Artık onlarda kazanmak için gün sayıyor. Bir yerde patlayacağız ama ne zaman patlayacağız bilemiyorum. Tek sıkıntımız saha içi değil, saha dışında da sıkıntılarımız var. Takıma sahip çıkılmıyor. Çocukların durumları belli. Hala bu çocuklara hakaret edercesine yorumlar yapılıyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Karabükspor'u terk etmiş bir il var maalesef. Bu çocuklar Karabük'ün ve bizim çocuklarımız. Geldiğim günden beri söylüyorum ama değişen bir şey yok. Dolayısıyla biz saha içinde yapabildiğimiz en güzel şeyleri yapıp bu çocukları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz."

Kaynak: İHA