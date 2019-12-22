Karabükspor başkanının amatör ligdeki takımı maça çıkmadı

Karabükspor başkanının amatör ligdeki takımının oyuncuları paralarını alamadıkları gerekçesi ile maça çıkmadı.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel'in başkanlığını yaptığı Karabük 1. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Karabük Demirçelikspor bugün 5000 Evler Sahası'nda Aydınlıkevler GSK ile karşı karşıya gelecekti. Karabük Demirçelikspor oyuncuları hem sezon başında verilen sözlerin tutulmaması hem de sakat oyuncuları olduğu gerekçesiyle maça çıkmadı. Karşılaşmayı 3-0 hükmen Aydınlıkevler GSK kazandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un "B Planı" olarak geçen sezondan itibaren amatör ligde yer alan takımı Karabük Demirçelikspor sahaya çıkmadığı için 3 puan silme cezası da alacak. Karabükspor'un Karabük 1. Amatör Lig B Grubu'nda yer alan rezerv takımı Kardemir Karabükspor'da lig de iki karşılaşmaya çıkmadığı için ligden ihraç edilmişti.

Kaynak: İHA