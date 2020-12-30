Karabükspor-Bodrumspor maçı CANLI İZLE | Misli.com canlı yayın

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Kırmızı Grupta oynanacak olan Karabükspor ve Bodrumspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Kardemir Karabükspor evinde 4 maçtır kaybediyor, evinde 8 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 17 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Bodrumspor toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.

Karabükspor, 17 maçta -1 puanla sıralamanın son basamağında yer alıyor. Bodrumspor, 17 maçta 23 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Peki, Karabükspor-Bodrumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KARABÜKSPOR-BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig'in 18. haftasında Karabükspor ve Bodrumspor karşılaşıyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, bugün saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Aytaç Geçgel yönetecek. Aytaç Geçgel'in yardımcılıklarını ise Enes Berk Güçlü ve Batuhan Bıyıklı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belirli 2. Lig maçları Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Karabükspor ile Bodrumspor maçı da bu hafta Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı saat 13.00'de Misli.com IOS ve Android üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

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