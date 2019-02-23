İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Karabükspor, Elazığspor maçına hazır

Karabükspor, Elazığspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın evinde oynayacağı TY Elazığspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karabükspor, Elazığspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın evinde oynayacağı TY Elazığspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Karabükspor, Elazığspor maçına hazır

Karabükspor, Elazığspor maçına hazır

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.