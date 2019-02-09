Karabükspor havlu attı

Spor Toto 1. Lig'de 21 haftada sadece 2 puan toplayarak ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, lige havlu attı. Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, bu saatten sonra ligde kalmalarının zor olduğunu söyledi.

Yüksel, 4-0 mağlup oldukları Eskişehirspor maçının ardından kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte açıklamalarda bulunan Yüksel, "Transferi açmak için elimizden geleni yaptık. Bazı gizli çalışmalar yaparak, futbolculardan belli taahhüt ve sözler aldık. Bu konuda vergi ve SGK borcumuz kalmıştı. Bunlar içinde Belediye Başkanı Rafet Vergili ile yaptığımız görüşmede, "Bu aşamaya getirin ben hallederim" demişti. Daha sonra telefonlarımıza çıkmadı. Kulübün hayatını idame ettirmemiz için sponsorlar bulmamız gerekiyordu. Biz farklı sponsorlar da bulduk. Bunlar bankalardı ve bize sizin siyasetçilerin bizi araması lazım dediler. Bunları siyasilere ilettik ama aramadılar. Biz üzerimize düşeni yaptık ama Karabük'ün siyasetçileri üzerilerine düşeni yapmadılar. Karabükspor'a hangi belediye başkanı sahip çıkarsa, Karabükspor olarak o belediye başkanın arkasında yer alacağız ve elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

"Ligde kalmamız zor"

"Bu saatten sonra ligde kalmamız zor gözüküyor" diyen Yüksel, "Eğer biz görevimize devam edersek, 2. Lig B grubuna göre planlamamızı yapacağız. Fakat buraya düştüğümüz takdirde de personelin işten çıkarılması söz konusu. Bunun vebali de bizim değil. Kulüp denince sanki sadece futbol takımı ve sahada oynayan 11 kişinin üzerine odaklanıyor. Bizim A takımızın yanında 7 tane alt yapı takımımız var. Bunlarda sürekli deplasmana gidiyor. Bunun yanında voleybol takımımız var. Bizim kulübümüzün ortalama 500 bin lira gibi bir maliyeti var. Bunun 200 bin lirası sigorta ve vergi. 300 bin TL'si ise personel, futbol, teknik heyet maaşları ve yemek gibi masraflarımız var. Kulübün ayakta kalabilmesi için her ay 500 bin lira gibi bir finansa ihtiyacımız var. Finans konusunda zorlanıyoruz. Eğer siyasilerimiz, KARDEMİR, belediye başkanımız bize sahip çıkacaksa biz görevimize devam edeceğiz. Eğer sahip çıkmayacaklarsa biz kayyuma gidip onların istedikleri şekilde yönetip, parayı bulsunlar düşüncesindeyiz. Kulübümüzün bir yerde bir alacağını yakaladık ve bunu almamız çok zordu. İkili diyalogla 320 bin Euro gibi bir parayı kulübe girdi sağladık. Bunlarla, şu ana kadar ki elemanların maaşı, çıkan işçilerin tazminatları ve deplasman giderlerinde kullandık. Bize şu ana kadar kimse sahip çıkmadı, çıkmıyor da. Özellikle siyasiler ve belediye başkanı kulübü görmemezlikten geliyor. Biz buraya Rafet Bey'in listesinden geldik ama görüşemiyoruz ve sahip çıkmıyor" diye konuştu.

Kulübü bugüne kadar helal parayla döndürdüklerini de belirten Başkan Yüksel, "KARDEMİR'den gelen işçi aidatları var. Eğer KARDEMİR'den para veren işçimiz hakkını helal etmiyorsa parasını geri vereyim. Biz helal paralarla bu kulübü çevirdik ve haram para girmesin. Kendi şahsi fikrim eğer kulüp kapanırsa, yargıda savcılıkta olan bazı dosyalar var. Belki bu dosyaların üstü de kapanmak isteniliyor. Onun için kulüp batsın isteniliyor. Biz de bu kulübü batırmamak için, yargıdaki dosyaların hakimlere gitmesi ve davaların açılması için elimizden gelen ne varsa sonuna kadar arkasında olacağız. Olmak içinde kulübün ayakta kalması lazım. Kulüp kapandığı takdirde bunlar da unutulacak. Çalan varsa bunlar da ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA