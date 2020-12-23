Karabükspor-Sakaryaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Kırmızı Grupta 16. hafta oynanacak olan Karabükspor-Sakaryaspor maçının canlı izleme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Kardemir Karabükspor evinde 3 maçtır kaybediyor, evinde 7 maçtır kazanamıyor, toplamda 15 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Sakaryaspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 4 maçtır kazanıyor. Karabükspor, ligin son sırasında yer alıyor. Sakaryaspor ise 13 maçta 25 puana ulaşarak 5. sırada bulunuyor. İşte, Karabükspor-Sakaryaspor maçının canlı izleme detayları...

KARABÜKSPOR-SAKARYASPOR MAÇININ CANLI İZLEME DETAYLARI

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak olan Karabükspor-Sakaryaspor maçı bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Levent Buğra Vartemel yönetecek. Levent Buğra Vartemel'in yardımcılıklarını ise Mehmet Vargün ve Berkay Salman üstlenecek. Karşılaşma, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz takip edilebilir.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?