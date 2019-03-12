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  3. Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı-mavililer ligin 26. haftasında deplasmanda İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İHA

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