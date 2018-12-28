Karabükspor’da kamp çalışmaları başladı

Kardemir Karabükspor, devre arası 1. etap kamp çalışmalarına tesislerinde start verdi.

Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle ile başlayıp, ana bölümde 5'e 2 top kapma çalışması, son bölümde ise yarım sahada çift kale ile tamamlandı.

Kırmızı-mavili ekip 4 Ocak tarihine kadar çalışmalarını Karabük'te sürdürecek ve ardından Antalya'da 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: İHA