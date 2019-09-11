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  3. Karabükspor’da Vanspor maçı hazırlıkları başladı

Karabükspor’da Vanspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor maçının hazırlıklarına başladı.

Karabükspor’da Vanspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Burhan Baygın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

U-19 milli takımda bulunan Fatih Tultak ve Cihan Aydın antrenmanda yer almadı.

Karabükspor’da Vanspor maçı hazırlıkları başladı

Karabükspor’da Vanspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İHA

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