Karabük’te ‘10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi’ açıldı

Karabük'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerinde bulunduğu resim sergisi açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kemal Güneş Caddesi üzerinde açılan "Tarım ve İnsan" konulu yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına Vali Fuat Gürel, kurum müdürleri, muhtarlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarımın ve toprağın önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılış kurdelesini kesen Vali Gürel hayırlı olsun temennisinde bulunarak fotoğraf sergisini gezdi.

6 farklı kategoride düzenlenen, 669 fotoğraf severin 2 bin 933 eserinin değerlendirildiği 10. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren 60 fotoğrafın yer aldığı sergide yarışmacılar; tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldı.

10. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler, 04 Temmuz 2019 tarihinde Yenice ilçesinde, 05 Temmuz 2019 tarihinde Eskipazar ilçesinde ve 6-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Safranbolu Eski Çarşı'da sanatseverlere sunulacak.

Kaynak: İHA