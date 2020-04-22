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Karabük’te 107 kişi yurda yerleştirildi 

ÇEK Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye getirilen 107 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük'teki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Karabük’te 107 kişi yurda yerleştirildi 

ÇEK Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye getirilen 107 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük'teki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çek Cumhuriyeti'nde bulunan 107 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi. Buradaki kontrollerin ardından 5 otobüsle Karabük'e getirilen 107 kişi Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 107 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

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Kaynak: DHA




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