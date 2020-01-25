Karabük’te 185 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 185'i çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 185'i çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada 3 gün süren çalışmaların ardından 20'si Merkez, 47'si Eflani, 24'ü Eskipazar, 33'ü Ovacık, 38'i Safranbolu, 23'ü Yenice olmak üzere toplam 185 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
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