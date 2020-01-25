Karabük’te 185 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 185'i çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada 3 gün süren çalışmaların ardından 20'si Merkez, 47'si Eflani, 24'ü Eskipazar, 33'ü Ovacık, 38'i Safranbolu, 23'ü Yenice olmak üzere toplam 185 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA