Karabük’te 21 köy yolu ulaşıma kapalı

Karabük'te önceki gün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 188'i çalışmaların ardından ulaşıma açılırken, 21 köy yolu ise halen ulaşıma kapalı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada 3 gün süren çalışmaların ardından 20'si Merkez, 47'si Eflani, 25'i Eskipazar, 33'ü Ovacık, 40'ı Safranbolu, 24'ü Yenice olmak üzere toplam 188 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen Eflani'de 7, Eskipazar'da 5, Ovacık'ta 7 ve Yenice ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 21 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA